巴拿馬巴爾博亞兌紐元匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌紐元的匯率目前為1.698，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.055%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌紐元的匯率波動，在25-07-2024高見1.699，並在21-07-2024低見1.660。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.224%。