巴拿馬巴爾博亞兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌埃及鎊的匯率目前為48.340，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.165%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌埃及鎊的匯率波動，在22-07-2024高見48.465，並在22-07-2024低見48.209。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.245%。