科威特第納爾兌南非蘭特匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌南非蘭特的匯率目前為59.789，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.031%。

在過去一星期，科威特第納爾兌南非蘭特的匯率波動，在25-07-2024高見60.556，並在22-07-2024低見59.597。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.434%。