科威特第納爾兌俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌俄羅斯盧布的匯率目前為281.399，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.096%。

在過去一星期，科威特第納爾兌俄羅斯盧布的匯率波動，在22-07-2024高見288.095，並在25-07-2024低見277.932。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.218%。