科威特第納爾兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌肯雅先令的匯率目前為427.007，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.054%。

在過去一星期，科威特第納爾兌肯雅先令的匯率波動，在25-07-2024高見435.423，並在21-07-2024低見422.552。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.324%。