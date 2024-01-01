科威特第納爾兌日元匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌日元的匯率目前為502.697，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.369%。

在過去一星期，科威特第納爾兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見515.813，並在25-07-2024低見497.890。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.491%。