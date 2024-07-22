科威特第納爾兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌冰島克朗的匯率目前為451.496，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.386%。

在過去一星期，科威特第納爾兌冰島克朗的匯率波動，在24-07-2024高見451.937，並在22-07-2024低見449.628。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.286%。