科威特第納爾兌歐元匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌歐元的匯率目前為3.012，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.239%。

在過去一星期，科威特第納爾兌歐元的匯率波動，在25-07-2024高見3.020，並在23-07-2024低見3.003。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.115%。