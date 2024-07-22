科威特第納爾兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌不丹努扎姆的匯率目前為273.741，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.023%。

在過去一星期，科威特第納爾兌不丹努扎姆的匯率波動，在22-07-2024高見274.120，並在22-07-2024低見273.441。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.104%。