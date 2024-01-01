印度盧比兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，印度盧比兌越南盾的匯率目前為302.438，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，印度盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.046%。

在過去一星期，印度盧比兌越南盾的匯率波動，在23-07-2024高見303.133，並在25-07-2024低見302.029。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.096%。