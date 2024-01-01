印度盧比兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，印度盧比兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為0.127，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，印度盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.001%。

在過去一星期，印度盧比兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在23-07-2024高見0.128，並在25-07-2024低見0.127。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.187%。