維德角埃斯庫多兌西非法郎匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌西非法郎的匯率目前為5.931，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.005%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌西非法郎的匯率波動，在24-07-2024高見5.935，並在25-07-2024低見5.919。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.167%。