50 萨摩亚塔拉兑土耳其里拉

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萨摩亚塔拉/土耳其里拉汇率
1 WST11.85560 TRY
5 WST59.27800 TRY
10 WST118.55600 TRY
20 WST237.11200 TRY
50 WST592.78000 TRY
100 WST1,185.56000 TRY
250 WST2,963.90000 TRY
500 WST5,927.80000 TRY
1000 WST11,855.60000 TRY
2000 WST23,711.20000 TRY
5000 WST59,278.00000 TRY
10000 WST118,556.00000 TRY
土耳其里拉/萨摩亚塔拉汇率
1 TRY0.08435 WST
5 TRY0.42174 WST
10 TRY0.84348 WST
20 TRY1.68696 WST
50 TRY4.21740 WST
100 TRY8.43480 WST
250 TRY21.08700 WST
500 TRY42.17400 WST
1000 TRY84.34800 WST
2000 TRY168.69600 WST
5000 TRY421.74000 WST
10000 TRY843.48000 WST