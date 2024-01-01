1 瓦努阿图瓦图兑尼日利亚奈拉

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VT1.000 VUV = ₦14.09 NGN

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NGN
1 VUV兑NGN过去 30 天过去 90 天
14.273614.2736
13.901812.8795
一般14.056113.6152
更改1.13%6.27%
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1 VUV 兑 NGN 统计信息

过去 30 天，VUV 兑 NGN 的表现如下：30 天高点为 14.2736，30 天低点为 13.9018。这意味着 30 天平均值为 14.0561。VUV 兑 NGN 的变化为 1.13。

过去 90 天，VUV 兑 NGN 的表现如下：90 天高点为 14.2736，90 天低点为 12.8795。这意味着 90 天平均值为 13.6152。VUV 兑 NGN 的变化为 6.27。

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1 GBP11.70922.7691.2031.7951.299109.2151.943
1 SGD0.585113.3240.7041.050.7663.911.137
1 ZAR0.0440.07510.0530.0790.0574.7970.085
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如何将瓦努阿图瓦图兑换成尼日利亚奈拉

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瓦努阿图瓦图/尼日利亚奈拉汇率
1 VUV14.08940 NGN
5 VUV70.44700 NGN
10 VUV140.89400 NGN
20 VUV281.78800 NGN
50 VUV704.47000 NGN
100 VUV1,408.94000 NGN
250 VUV3,522.35000 NGN
500 VUV7,044.70000 NGN
1000 VUV14,089.40000 NGN
2000 VUV28,178.80000 NGN
5000 VUV70,447.00000 NGN
10000 VUV140,894.00000 NGN
尼日利亚奈拉/瓦努阿图瓦图汇率
1 NGN0.07098 VUV
5 NGN0.35488 VUV
10 NGN0.70975 VUV
20 NGN1.41951 VUV
50 NGN3.54878 VUV
100 NGN7.09755 VUV
250 NGN17.74388 VUV
500 NGN35.48775 VUV
1000 NGN70.97550 VUV
2000 NGN141.95100 VUV
5000 NGN354.87750 VUV
10000 NGN709.75500 VUV