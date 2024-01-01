瓦努阿图瓦图 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 14.089，较昨日变动 -0.247%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.621%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至尼日利亚奈拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 14.130 和 17-10-2024 的最低点 13.953 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.586%。