乌兹别克斯坦索姆 至菲律宾比索 汇率历史

今日 乌兹别克斯坦索姆 至菲律宾比索 的汇率目前为 0.005，较昨日变动 0.128%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.270%。

过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至菲律宾比索 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.005 和 21-10-2024 的最低点 0.004 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.333%。