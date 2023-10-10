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美元/人民币汇率
1 USD7.29580 CNY
5 USD36.47900 CNY
10 USD72.95800 CNY
20 USD145.91600 CNY
50 USD364.79000 CNY
100 USD729.58000 CNY
250 USD1823.95000 CNY
500 USD3647.90000 CNY
1000 USD7295.80000 CNY
2000 USD14591.60000 CNY
5000 USD36479.00000 CNY
10000 USD72958.00000 CNY
人民币/美元汇率
1 CNY0.13706 USD
5 CNY0.68532 USD
10 CNY1.37065 USD
20 CNY2.74130 USD
50 CNY6.85325 USD
100 CNY13.70650 USD
250 CNY34.26625 USD
500 CNY68.53250 USD
1000 CNY137.06500 USD
2000 CNY274.13000 USD
5000 CNY685.32500 USD
10000 CNY1370.65000 USD