50 美元兑澳大利亚元

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1EUR10.86451.060288.19761.44061.65320.9599519.1204
1GBP1.1567411.22635102.021.666361.912291.1104122.1169
1USD0.94320.815428183.18961.35881.559330.905518.0347
1INR0.01133820.009802040.012020710.01633380.01874430.01088480.21679

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plane
美元/澳元汇率
1 USD1.55933 AUD
5 USD7.79665 AUD
10 USD15.59330 AUD
20 USD31.18660 AUD
50 USD77.96650 AUD
100 USD155.93300 AUD
250 USD389.83250 AUD
500 USD779.66500 AUD
1000 USD1559.33000 AUD
2000 USD3118.66000 AUD
5000 USD7796.65000 AUD
10000 USD15593.30000 AUD
澳元/美元汇率
1 AUD0.64130 USD
5 AUD3.20650 USD
10 AUD6.41300 USD
20 AUD12.82600 USD
50 AUD32.06500 USD
100 AUD64.13000 USD
250 AUD160.32500 USD
500 AUD320.65000 USD
1000 AUD641.30000 USD
2000 AUD1282.60000 USD
5000 AUD3206.50000 USD
10000 AUD6413.00000 USD