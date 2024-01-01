5 突尼斯第纳尔兑摩洛哥迪拉姆

按实际汇率将 TND 换算成 MAD

5 tnd
15.90 mad

DT1.000 TND = د.م.3.180 MAD

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 TND兑MADLast 30 daysLast 90 days
3.18313.2216
3.15013.1501
一般3.16823.1836
更改0.43%-1.29%
View full history

1 TND to MAD stats

The performance of TND to MAD in the last 30 days saw a 30 day high of 3.1831 and a 30 day low of 3.1501. This means the 30 day average was 3.1682. The change for TND to MAD was 0.43.

The performance of TND to MAD in the last 90 days saw a 90 day high of 3.2216 and a 90 day low of 3.1501. This means the 90 day average was 3.1836. The change for TND to MAD was -1.29.

Track market rates

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将突尼斯第纳尔兑换成摩洛哥迪拉姆

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MAD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TND兑MAD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

突尼斯第纳尔 的热门货币对

TND兑USD

TND兑EUR

TND兑GBP

TND兑INR

TND兑JPY

TND兑RUB

TND兑AUD

TND兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
突尼斯第纳尔/摩洛哥迪拉姆汇率
1 TND3.17997 MAD
5 TND15.89985 MAD
10 TND31.79970 MAD
20 TND63.59940 MAD
50 TND158.99850 MAD
100 TND317.99700 MAD
250 TND794.99250 MAD
500 TND1,589.98500 MAD
1000 TND3,179.97000 MAD
2000 TND6,359.94000 MAD
5000 TND15,899.85000 MAD
10000 TND31,799.70000 MAD
摩洛哥迪拉姆/突尼斯第纳尔汇率
1 MAD0.31447 TND
5 MAD1.57234 TND
10 MAD3.14468 TND
20 MAD6.28936 TND
50 MAD15.72340 TND
100 MAD31.44680 TND
250 MAD78.61700 TND
500 MAD157.23400 TND
1000 MAD314.46800 TND
2000 MAD628.93600 TND
5000 MAD1,572.34000 TND
10000 MAD3,144.68000 TND