突尼斯第纳尔 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 3.180，较昨日变动 0.004%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.247%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 24-07-2024 的最高点 3.190 和 22-07-2024 的最低点 3.163 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.327%。