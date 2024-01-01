10,000 突尼斯第纳尔兑斯里兰卡卢比

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1 TND兑LKRLast 30 daysLast 90 days
98.068398.0683
96.559594.0334
一般97.445696.6557
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1 TND to LKR stats

The performance of TND to LKR in the last 30 days saw a 30 day high of 98.0683 and a 30 day low of 96.5595. This means the 30 day average was 97.4456. The change for TND to LKR was 0.33.

The performance of TND to LKR in the last 90 days saw a 90 day high of 98.0683 and a 90 day low of 94.0334. This means the 90 day average was 96.6557. The change for TND to LKR was 3.75.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
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突尼斯第纳尔/斯里兰卡卢比汇率
1 TND97.55990 LKR
5 TND487.79950 LKR
10 TND975.59900 LKR
20 TND1,951.19800 LKR
50 TND4,877.99500 LKR
100 TND9,755.99000 LKR
250 TND24,389.97500 LKR
500 TND48,779.95000 LKR
1000 TND97,559.90000 LKR
2000 TND195,119.80000 LKR
5000 TND487,799.50000 LKR
10000 TND975,599.00000 LKR
斯里兰卡卢比/突尼斯第纳尔汇率
1 LKR0.01025 TND
5 LKR0.05125 TND
10 LKR0.10250 TND
20 LKR0.20500 TND
50 LKR0.51251 TND
100 LKR1.02501 TND
250 LKR2.56253 TND
500 LKR5.12505 TND
1000 LKR10.25010 TND
2000 LKR20.50020 TND
5000 LKR51.25050 TND
10000 LKR102.50100 TND