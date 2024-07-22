突尼斯第纳尔 至斯里兰卡卢比 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至斯里兰卡卢比 的汇率目前为 97.560，较昨日变动 0.002%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.212%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至斯里兰卡卢比 的汇率在 22-07-2024 的最高点 97.954 和 26-07-2024 的最低点 97.494 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.156%。