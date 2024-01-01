100 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
按实际汇率将 TMT 换算成 PLN
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|1 TMT兑PLN
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|1.1507
|1.1693
|低
|1.1143
|1.1143
|一般
|1.1296
|1.1362
|更改
|-2.24%
|-2.43%
|View full history
1 TMT to PLN stats
The performance of TMT to PLN in the last 30 days saw a 30 day high of 1.1507 and a 30 day low of 1.1143. This means the 30 day average was 1.1296. The change for TMT to PLN was -2.24.
The performance of TMT to PLN in the last 90 days saw a 90 day high of 1.1693 and a 90 day low of 1.1143. This means the 90 day average was 1.1362. The change for TMT to PLN was -2.43.
如何将土库曼斯坦马纳特兑换成波兰兹罗提
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TMT作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PLN作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示TMT兑PLN的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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