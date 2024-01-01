土库曼斯坦马纳特 至波兰兹罗提 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至波兰兹罗提 的汇率目前为 1.125，较昨日变动 -0.002%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.033%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至波兰兹罗提 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1.135 和 23-07-2024 的最低点 1.122 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.199%。