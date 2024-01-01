250 土库曼斯坦马纳特兑英镑

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1 TMT兑GBPLast 30 daysLast 90 days
0.22600.2288
0.21960.2196
一般0.22250.2246
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1 TMT to GBP stats

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The performance of TMT to GBP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.2288 and a 90 day low of 0.2196. This means the 90 day average was 0.2246. The change for TMT to GBP was -2.77.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/英镑汇率
1 TMT0.22204 GBP
5 TMT1.11022 GBP
10 TMT2.22043 GBP
20 TMT4.44086 GBP
50 TMT11.10215 GBP
100 TMT22.20430 GBP
250 TMT55.51075 GBP
500 TMT111.02150 GBP
1000 TMT222.04300 GBP
2000 TMT444.08600 GBP
5000 TMT1,110.21500 GBP
10000 TMT2,220.43000 GBP
英镑/土库曼斯坦马纳特汇率
1 GBP4.50363 TMT
5 GBP22.51815 TMT
10 GBP45.03630 TMT
20 GBP90.07260 TMT
50 GBP225.18150 TMT
100 GBP450.36300 TMT
250 GBP1,125.90750 TMT
500 GBP2,251.81500 TMT
1000 GBP4,503.63000 TMT
2000 GBP9,007.26000 TMT
5000 GBP22,518.15000 TMT
10000 GBP45,036.30000 TMT