5,000 土库曼斯坦马纳特兑智利比索

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1 TMT兑CLPLast 30 daysLast 90 days
273.1430274.6140
258.7190253.8570
一般267.1007264.7829
更改-0.24%0.45%
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1 TMT to CLP stats

The performance of TMT to CLP in the last 30 days saw a 30 day high of 273.1430 and a 30 day low of 258.7190. This means the 30 day average was 267.1007. The change for TMT to CLP was -0.24.

The performance of TMT to CLP in the last 90 days saw a 90 day high of 274.6140 and a 90 day low of 253.8570. This means the 90 day average was 264.7829. The change for TMT to CLP was 0.45.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
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土库曼斯坦马纳特/智利比索汇率
1 TMT272.48900 CLP
5 TMT1,362.44500 CLP
10 TMT2,724.89000 CLP
20 TMT5,449.78000 CLP
50 TMT13,624.45000 CLP
100 TMT27,248.90000 CLP
250 TMT68,122.25000 CLP
500 TMT136,244.50000 CLP
1000 TMT272,489.00000 CLP
2000 TMT544,978.00000 CLP
5000 TMT1,362,445.00000 CLP
10000 TMT2,724,890.00000 CLP
智利比索/土库曼斯坦马纳特汇率
1 CLP0.00367 TMT
5 CLP0.01835 TMT
10 CLP0.03670 TMT
20 CLP0.07340 TMT
50 CLP0.18349 TMT
100 CLP0.36699 TMT
250 CLP0.91747 TMT
500 CLP1.83494 TMT
1000 CLP3.66988 TMT
2000 CLP7.33976 TMT
5000 CLP18.34940 TMT
10000 CLP36.69880 TMT