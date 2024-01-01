10 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
按实际汇率将 TMT 换算成 CLP
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|1 TMT兑CLP
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|273.1430
|274.6140
|低
|258.7190
|253.8570
|一般
|267.1007
|264.7829
|更改
|-0.24%
|0.45%
|View full history
1 TMT to CLP stats
The performance of TMT to CLP in the last 30 days saw a 30 day high of 273.1430 and a 30 day low of 258.7190. This means the 30 day average was 267.1007. The change for TMT to CLP was -0.24.
The performance of TMT to CLP in the last 90 days saw a 90 day high of 274.6140 and a 90 day low of 253.8570. This means the 90 day average was 264.7829. The change for TMT to CLP was 0.45.
如何将土库曼斯坦马纳特兑换成智利比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TMT作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CLP作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示TMT兑CLP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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