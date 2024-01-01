10 塔吉克斯坦索莫尼兑土耳其里拉

按实际汇率将 TJS 换算成 TRY

10 tjs
30.87 try

SM1.000 TJS = TL3.087 TRY

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 TJS兑TRYLast 30 daysLast 90 days
3.10973.1097
3.01642.9448
一般3.06223.0121
更改0.33%3.81%
View full history

1 TJS to TRY stats

The performance of TJS to TRY in the last 30 days saw a 30 day high of 3.1097 and a 30 day low of 3.0164. This means the 30 day average was 3.0622. The change for TJS to TRY was 0.33.

The performance of TJS to TRY in the last 90 days saw a 90 day high of 3.1097 and a 90 day low of 2.9448. This means the 90 day average was 3.0121. The change for TJS to TRY was 3.81.

Track market rates

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将塔吉克斯坦索莫尼兑换成土耳其里拉

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TJS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TRY作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TJS兑TRY的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

塔吉克斯坦索莫尼 的热门货币对

TJS兑USD

TJS兑EUR

TJS兑GBP

TJS兑INR

TJS兑JPY

TJS兑RUB

TJS兑AUD

TJS兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
塔吉克斯坦索莫尼/土耳其里拉汇率
1 TJS3.08713 TRY
5 TJS15.43565 TRY
10 TJS30.87130 TRY
20 TJS61.74260 TRY
50 TJS154.35650 TRY
100 TJS308.71300 TRY
250 TJS771.78250 TRY
500 TJS1,543.56500 TRY
1000 TJS3,087.13000 TRY
2000 TJS6,174.26000 TRY
5000 TJS15,435.65000 TRY
10000 TJS30,871.30000 TRY
土耳其里拉/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 TRY0.32393 TJS
5 TRY1.61963 TJS
10 TRY3.23925 TJS
20 TRY6.47850 TJS
50 TRY16.19625 TJS
100 TRY32.39250 TJS
250 TRY80.98125 TJS
500 TRY161.96250 TJS
1000 TRY323.92500 TJS
2000 TRY647.85000 TJS
5000 TRY1,619.62500 TJS
10000 TRY3,239.25000 TJS