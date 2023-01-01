塔吉克斯坦索莫尼兑to Isle of Man pounds

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塔吉克斯坦索莫尼/马恩岛镑汇率
1 TJS0.07202 IMP
5 TJS0.36012 IMP
10 TJS0.72023 IMP
20 TJS1.44046 IMP
50 TJS3.60116 IMP
100 TJS7.20231 IMP
250 TJS18.00577 IMP
500 TJS36.01155 IMP
1000 TJS72.02310 IMP
2000 TJS144.04620 IMP
5000 TJS360.11550 IMP
10000 TJS720.23100 IMP
马恩岛镑/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 IMP13.88440 TJS
5 IMP69.42200 TJS
10 IMP138.84400 TJS
20 IMP277.68800 TJS
50 IMP694.22000 TJS
100 IMP1388.44000 TJS
250 IMP3471.10000 TJS
500 IMP6942.20000 TJS
1000 IMP13884.40000 TJS
2000 IMP27768.80000 TJS
5000 IMP69422.00000 TJS
10000 IMP138844.00000 TJS