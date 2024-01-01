5,000 泰铢兑瓦努阿图瓦图

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5,000 thb
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฿1.000 THB = VT3.380 VUV

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1 THB兑VUVLast 30 daysLast 90 days
3.38013.3801
3.26983.2431
一般3.30593.2939
更改3.10%2.37%
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1 THB to VUV stats

The performance of THB to VUV in the last 30 days saw a 30 day high of 3.3801 and a 30 day low of 3.2698. This means the 30 day average was 3.3059. The change for THB to VUV was 3.10.

The performance of THB to VUV in the last 90 days saw a 90 day high of 3.3801 and a 90 day low of 3.2431. This means the 90 day average was 3.2939. The change for THB to VUV was 2.37.

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泰铢/瓦努阿图瓦图汇率
1 THB3.38009 VUV
5 THB16.90045 VUV
10 THB33.80090 VUV
20 THB67.60180 VUV
50 THB169.00450 VUV
100 THB338.00900 VUV
250 THB845.02250 VUV
500 THB1,690.04500 VUV
1000 THB3,380.09000 VUV
2000 THB6,760.18000 VUV
5000 THB16,900.45000 VUV
10000 THB33,800.90000 VUV
瓦努阿图瓦图/泰铢汇率
1 VUV0.29585 THB
5 VUV1.47925 THB
10 VUV2.95850 THB
20 VUV5.91700 THB
50 VUV14.79250 THB
100 VUV29.58500 THB
250 VUV73.96250 THB
500 VUV147.92500 THB
1000 VUV295.85000 THB
2000 VUV591.70000 THB
5000 VUV1,479.25000 THB
10000 VUV2,958.50000 THB