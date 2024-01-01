1,000 泰铢兑圭亚那元

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1 THB兑GYDLast 30 daysLast 90 days
5.81255.8125
5.66185.6141
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1 THB to GYD stats

The performance of THB to GYD in the last 30 days saw a 30 day high of 5.8125 and a 30 day low of 5.6618. This means the 30 day average was 5.7366. The change for THB to GYD was 2.66.

The performance of THB to GYD in the last 90 days saw a 90 day high of 5.8125 and a 90 day low of 5.6141. This means the 90 day average was 5.7098. The change for THB to GYD was 2.89.

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泰铢/圭亚那元汇率
1 THB5.81253 GYD
5 THB29.06265 GYD
10 THB58.12530 GYD
20 THB116.25060 GYD
50 THB290.62650 GYD
100 THB581.25300 GYD
250 THB1,453.13250 GYD
500 THB2,906.26500 GYD
1000 THB5,812.53000 GYD
2000 THB11,625.06000 GYD
5000 THB29,062.65000 GYD
10000 THB58,125.30000 GYD
圭亚那元/泰铢汇率
1 GYD0.17204 THB
5 GYD0.86021 THB
10 GYD1.72042 THB
20 GYD3.44084 THB
50 GYD8.60210 THB
100 GYD17.20420 THB
250 GYD43.01050 THB
500 GYD86.02100 THB
1000 GYD172.04200 THB
2000 GYD344.08400 THB
5000 GYD860.21000 THB
10000 GYD1,720.42000 THB