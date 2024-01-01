泰铢 至圭亚那元 汇率历史

今日 泰铢 至圭亚那元 的汇率目前为 5.813，较昨日变动 0.085%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.344%。

过去一周，泰铢 至圭亚那元 的汇率在 26-07-2024 的最高点 5.816 和 23-07-2024 的最低点 5.735 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.254%。