250 泰铢兑哥斯达黎加科朗

按实际汇率将 THB 换算成 CRC

250 thb
3,671.28 crc

฿1.000 THB = ₡14.69 CRC

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 THB兑CRCLast 30 daysLast 90 days
14.685114.6851
14.206813.6146
一般14.502314.2512
更改3.37%7.84%
View full history

1 THB to CRC stats

The performance of THB to CRC in the last 30 days saw a 30 day high of 14.6851 and a 30 day low of 14.2068. This means the 30 day average was 14.5023. The change for THB to CRC was 3.37.

The performance of THB to CRC in the last 90 days saw a 90 day high of 14.6851 and a 90 day low of 13.6146. This means the 90 day average was 14.2512. The change for THB to CRC was 7.84.

Track market rates

热门货币

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.9211.3841.5270.77783.72418.2861.343
1 EUR1.08611.5021.6580.84490.89119.8521.458
1 CAD0.7230.66611.1040.56260.50913.2160.97
1 AUD0.6550.6030.90610.50954.81411.9720.879

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将泰铢兑换成哥斯达黎加科朗

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择THB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CRC作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示THB兑CRC的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

泰铢 的热门货币对

THB兑USD

THB兑EUR

THB兑CAD

THB兑AUD

THB兑GBP

THB兑INR

THB兑ZAR

THB兑SGD

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
泰铢/哥斯达黎加科朗汇率
1 THB14.68510 CRC
5 THB73.42550 CRC
10 THB146.85100 CRC
20 THB293.70200 CRC
50 THB734.25500 CRC
100 THB1,468.51000 CRC
250 THB3,671.27500 CRC
500 THB7,342.55000 CRC
1000 THB14,685.10000 CRC
2000 THB29,370.20000 CRC
5000 THB73,425.50000 CRC
10000 THB146,851.00000 CRC
哥斯达黎加科朗/泰铢汇率
1 CRC0.06810 THB
5 CRC0.34048 THB
10 CRC0.68096 THB
20 CRC1.36193 THB
50 CRC3.40482 THB
100 CRC6.80963 THB
250 CRC17.02408 THB
500 CRC34.04815 THB
1000 CRC68.09630 THB
2000 CRC136.19260 THB
5000 CRC340.48150 THB
10000 CRC680.96300 THB