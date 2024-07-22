泰铢 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 泰铢 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 14.685，较昨日变动 0.062%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.763%。

过去一周，泰铢 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 24-07-2024 的最高点 14.688 和 22-07-2024 的最低点 14.519 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.448%。