5 泰铢兑安哥拉宽扎

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฿1.000 THB = Kz24.67 AOA

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1 THB兑AOALast 30 daysLast 90 days
24.669724.6697
23.483822.6626
一般24.188423.6200
更改5.05%8.26%
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1 THB to AOA stats

The performance of THB to AOA in the last 30 days saw a 30 day high of 24.6697 and a 30 day low of 23.4838. This means the 30 day average was 24.1884. The change for THB to AOA was 5.05.

The performance of THB to AOA in the last 90 days saw a 90 day high of 24.6697 and a 90 day low of 22.6626. This means the 90 day average was 23.6200. The change for THB to AOA was 8.26.

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泰铢/安哥拉宽扎汇率
1 THB24.66970 AOA
5 THB123.34850 AOA
10 THB246.69700 AOA
20 THB493.39400 AOA
50 THB1,233.48500 AOA
100 THB2,466.97000 AOA
250 THB6,167.42500 AOA
500 THB12,334.85000 AOA
1000 THB24,669.70000 AOA
2000 THB49,339.40000 AOA
5000 THB123,348.50000 AOA
10000 THB246,697.00000 AOA
安哥拉宽扎/泰铢汇率
1 AOA0.04054 THB
5 AOA0.20268 THB
10 AOA0.40536 THB
20 AOA0.81071 THB
50 AOA2.02678 THB
100 AOA4.05356 THB
250 AOA10.13390 THB
500 AOA20.26780 THB
1000 AOA40.53560 THB
2000 AOA81.07120 THB
5000 AOA202.67800 THB
10000 AOA405.35600 THB