泰铢 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 泰铢 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 24.670，较昨日变动 0.203%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.193%。

过去一周，泰铢 到安哥拉宽扎 的汇率在 24-07-2024 的最高点 24.735 和 22-07-2024 的最低点 24.259 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.792%。