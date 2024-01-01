1 斯威士兰里兰吉尼兑斯里兰卡卢比

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1 szl
16.56 lkr

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1 SZL兑LKRLast 30 daysLast 90 days
16.929916.9940
16.303315.7308
一般16.671616.4451
更改0.11%5.29%
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1 SZL to LKR stats

The performance of SZL to LKR in the last 30 days saw a 30 day high of 16.9299 and a 30 day low of 16.3033. This means the 30 day average was 16.6716. The change for SZL to LKR was 0.11.

The performance of SZL to LKR in the last 90 days saw a 90 day high of 16.9940 and a 90 day low of 15.7308. This means the 90 day average was 16.4451. The change for SZL to LKR was 5.29.

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如何将斯威士兰里兰吉尼兑换成斯里兰卡卢比

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斯威士兰里兰吉尼/斯里兰卡卢比汇率
1 SZL16.56230 LKR
5 SZL82.81150 LKR
10 SZL165.62300 LKR
20 SZL331.24600 LKR
50 SZL828.11500 LKR
100 SZL1,656.23000 LKR
250 SZL4,140.57500 LKR
500 SZL8,281.15000 LKR
1000 SZL16,562.30000 LKR
2000 SZL33,124.60000 LKR
5000 SZL82,811.50000 LKR
10000 SZL165,623.00000 LKR
斯里兰卡卢比/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 LKR0.06038 SZL
5 LKR0.30189 SZL
10 LKR0.60378 SZL
20 LKR1.20756 SZL
50 LKR3.01890 SZL
100 LKR6.03781 SZL
250 LKR15.09452 SZL
500 LKR30.18905 SZL
1000 LKR60.37810 SZL
2000 LKR120.75620 SZL
5000 LKR301.89050 SZL
10000 LKR603.78100 SZL