萨尔瓦多科朗 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 515.453，较昨日变动 -0.147%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.417%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 25-07-2024 的最高点 519.555 和 20-07-2024 的最低点 513.310 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.869%。