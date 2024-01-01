10,000 萨尔瓦多科朗兑日元

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1 SVC兑JPYLast 30 daysLast 90 days
18.468018.4680
17.570917.4903
一般18.146317.9864
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1 SVC to JPY stats

The performance of SVC to JPY in the last 30 days saw a 30 day high of 18.4680 and a 30 day low of 17.5709. This means the 30 day average was 18.1463. The change for SVC to JPY was -4.33.

The performance of SVC to JPY in the last 90 days saw a 90 day high of 18.4680 and a 90 day low of 17.4903. This means the 90 day average was 17.9864. The change for SVC to JPY was -2.80.

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萨尔瓦多科朗/日元汇率
1 SVC17.57140 JPY
5 SVC87.85700 JPY
10 SVC175.71400 JPY
20 SVC351.42800 JPY
50 SVC878.57000 JPY
100 SVC1,757.14000 JPY
250 SVC4,392.85000 JPY
500 SVC8,785.70000 JPY
1000 SVC17,571.40000 JPY
2000 SVC35,142.80000 JPY
5000 SVC87,857.00000 JPY
10000 SVC175,714.00000 JPY
日元/萨尔瓦多科朗汇率
100 JPY5.69106 SVC
1000 JPY56.91060 SVC
1500 JPY85.36590 SVC
2000 JPY113.82120 SVC
3000 JPY170.73180 SVC
5000 JPY284.55300 SVC
5400 JPY307.31724 SVC
10000 JPY569.10600 SVC
15000 JPY853.65900 SVC
20000 JPY1,138.21200 SVC
25000 JPY1,422.76500 SVC
30000 JPY1,707.31800 SVC