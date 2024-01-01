萨尔瓦多科朗 至日元 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至日元 的汇率目前为 17.571，较昨日变动 -0.295%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -2.359%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至日元 的汇率在 22-07-2024 的最高点 18.006 和 25-07-2024 的最低点 17.390 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.517%。