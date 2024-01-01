萨尔瓦多科朗 至孟加拉塔卡 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至孟加拉塔卡 的汇率目前为 13.415，较昨日变动 -0.045%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.004%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至孟加拉塔卡 的汇率在 25-07-2024 的最高点 13.431 和 21-07-2024 的最低点 13.406 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.118%。