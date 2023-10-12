1 瑞典克朗兑至英镑英镑

按实际汇率将 SEK 换算成 GBP

1 sek
0.07 gbp

1.00000 SEK = 0.07477 GBP

23:15 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
跨境汇款时省钱

SEK 兑 GBP 换算表

As of 1 min ago, 1 SEK → 0 GBP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86481.053387.73461.44171.66780.956418.9389
1GBP1.1563411.218101.4531.667141.928591.1059221.9002
1USD0.94940.821018183.2951.368751.583410.90817.9805
1INR0.0113980.009856750.012005510.01643260.01900960.0109010.215865

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将Swedish kronor兑换成至英镑英镑

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SEK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GBP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SEK兑GBP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 瑞典克朗

SEK兑USD

SEK兑EUR

SEK兑GBP

SEK兑DKK

SEK兑NOK

SEK兑INR

SEK兑CAD

SEK兑PLN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
瑞典克朗/英镑汇率
1 SEK0.07477 GBP
5 SEK0.37383 GBP
10 SEK0.74765 GBP
20 SEK1.49530 GBP
50 SEK3.73826 GBP
100 SEK7.47651 GBP
250 SEK18.69128 GBP
500 SEK37.38255 GBP
1000 SEK74.76510 GBP
2000 SEK149.53020 GBP
5000 SEK373.82550 GBP
10000 SEK747.65100 GBP
英镑/瑞典克朗汇率
1 GBP13.37520 SEK
5 GBP66.87600 SEK
10 GBP133.75200 SEK
20 GBP267.50400 SEK
50 GBP668.76000 SEK
100 GBP1337.52000 SEK
250 GBP3343.80000 SEK
500 GBP6687.60000 SEK
1000 GBP13375.20000 SEK
2000 GBP26750.40000 SEK
5000 GBP66876.00000 SEK
10000 GBP133752.00000 SEK