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1GBP1.1563411.21795101.4491.667131.929121.105821.9018
1USD0.94950.821052183.2951.36881.583910.9080517.9825
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瑞典克朗/欧元汇率
1 SEK0.08644 EUR
5 SEK0.43220 EUR
10 SEK0.86440 EUR
20 SEK1.72880 EUR
50 SEK4.32200 EUR
100 SEK8.64401 EUR
250 SEK21.61003 EUR
500 SEK43.22005 EUR
1000 SEK86.44010 EUR
2000 SEK172.88020 EUR
5000 SEK432.20050 EUR
10000 SEK864.40100 EUR
欧元/瑞典克朗汇率
1 EUR11.56870 SEK
5 EUR57.84350 SEK
10 EUR115.68700 SEK
20 EUR231.37400 SEK
50 EUR578.43500 SEK
100 EUR1156.87000 SEK
250 EUR2892.17500 SEK
500 EUR5784.35000 SEK
1000 EUR11568.70000 SEK
2000 EUR23137.40000 SEK
5000 EUR57843.50000 SEK
10000 EUR115687.00000 SEK