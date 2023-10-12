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1GBP1.156411.21795101.4491.667071.928811.1059321.9031
1USD0.94950.821052183.2951.368751.583660.9080517.9836
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瑞典克朗/人民币汇率
1 SEK0.66474 CNY
5 SEK3.32369 CNY
10 SEK6.64738 CNY
20 SEK13.29476 CNY
50 SEK33.23690 CNY
100 SEK66.47380 CNY
250 SEK166.18450 CNY
500 SEK332.36900 CNY
1000 SEK664.73800 CNY
2000 SEK1329.47600 CNY
5000 SEK3323.69000 CNY
10000 SEK6647.38000 CNY
人民币/瑞典克朗汇率
1 CNY1.50435 SEK
5 CNY7.52175 SEK
10 CNY15.04350 SEK
20 CNY30.08700 SEK
50 CNY75.21750 SEK
100 CNY150.43500 SEK
250 CNY376.08750 SEK
500 CNY752.17500 SEK
1000 CNY1504.35000 SEK
2000 CNY3008.70000 SEK
5000 CNY7521.75000 SEK
10000 CNY15043.50000 SEK