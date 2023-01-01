俄罗斯卢布兑to Isle of Man pounds

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俄罗斯卢布/马恩岛镑汇率
1 RUB0.00888 IMP
5 RUB0.04440 IMP
10 RUB0.08879 IMP
20 RUB0.17758 IMP
50 RUB0.44395 IMP
100 RUB0.88791 IMP
250 RUB2.21977 IMP
500 RUB4.43954 IMP
1000 RUB8.87909 IMP
2000 RUB17.75818 IMP
5000 RUB44.39545 IMP
10000 RUB88.79090 IMP
马恩岛镑/俄罗斯卢布汇率
1 IMP112.62400 RUB
5 IMP563.12000 RUB
10 IMP1126.24000 RUB
20 IMP2252.48000 RUB
50 IMP5631.20000 RUB
100 IMP11262.40000 RUB
250 IMP28156.00000 RUB
500 IMP56312.00000 RUB
1000 IMP112624.00000 RUB
2000 IMP225248.00000 RUB
5000 IMP563120.00000 RUB
10000 IMP1126240.00000 RUB