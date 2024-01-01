100 卡塔尔里亚尔兑以色列新谢克尔

按实际汇率将 QAR 换算成 ILS

100 qar
104.10 ils

QR1.000 QAR = ₪1.041 ILS

23:40 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.07389.381.4651.6450.97918.458
1 GBP1.16611.251104.2181.7081.9181.14121.522
1 USD0.9320.799183.3111.3661.5330.91217.205
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.207

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将卡塔尔里亚尔兑换成以色列新谢克尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择QAR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ILS作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示QAR兑ILS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 卡塔尔里亚尔

QAR兑USD

QAR兑INR

QAR兑CAD

QAR兑PKR

QAR兑GBP

QAR兑EUR

QAR兑NGN

QAR兑AUD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
卡塔尔里亚尔/以色列新谢克尔汇率
1 QAR1.04103 ILS
5 QAR5.20515 ILS
10 QAR10.41030 ILS
20 QAR20.82060 ILS
50 QAR52.05150 ILS
100 QAR104.10300 ILS
250 QAR260.25750 ILS
500 QAR520.51500 ILS
1000 QAR1,041.03000 ILS
2000 QAR2,082.06000 ILS
5000 QAR5,205.15000 ILS
10000 QAR10,410.30000 ILS
以色列新谢克尔/卡塔尔里亚尔汇率
1 ILS0.96059 QAR
5 ILS4.80296 QAR
10 ILS9.60591 QAR
20 ILS19.21182 QAR
50 ILS48.02955 QAR
100 ILS96.05910 QAR
250 ILS240.14775 QAR
500 ILS480.29550 QAR
1000 ILS960.59100 QAR
2000 ILS1,921.18200 QAR
5000 ILS4,802.95500 QAR
10000 ILS9,605.91000 QAR