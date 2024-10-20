巴基斯坦卢比 至东加勒比元 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至东加勒比元 的汇率目前为 0.010，较昨日变动 0.000%。过去一周，巴基斯坦卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.018%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至东加勒比元 的汇率在 20-10-2024 的最高点 0.010 和 22-10-2024 的最低点 0.010 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值增加了 0.262%。