巴基斯坦卢比 至苏里南元 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至苏里南元 的汇率目前为 0.118，较昨日变动 -0.045%。过去一周，巴基斯坦卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.132%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至苏里南元 的汇率在 20-10-2024 的最高点 0.119 和 15-10-2024 的最低点 0.115 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -1.404%。