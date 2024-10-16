菲律宾比索 至南非兰特 汇率历史

今日 菲律宾比索 至南非兰特 的汇率目前为 0.304，较昨日变动 -0.630%。过去一周，菲律宾比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.337%。

过去一周，菲律宾比索 至南非兰特 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.307 和 16-10-2024 的最低点 0.304 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.354%。