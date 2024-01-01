菲律宾比索 至越南盾 汇率历史

今日 菲律宾比索 至越南盾 的汇率目前为 438.851，较昨日变动 -0.216%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.521%。

过去一周，菲律宾比索 至越南盾 的汇率在 21-10-2024 的最高点 439.801 和 15-10-2024 的最低点 430.795 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.389%。